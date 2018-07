Final do Carioca de vôlei é remarcada para dezembro

A Federação de vôlei do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira a remarcação da final do Campeonato Carioca, que seria realizada na quinta, mas foi adiada por conta da violência e do clima de insegurança que assola a capital fluminense. O duelo entre Unilever e Macaé Sports acontecerá apenas no dia 22 de dezembro, às 21 horas, no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

A Unilever busca seu oitavo título estadual e está invicta na competição. Sob o comando do técnico Bernardinho, a equipe conta com a líbero Fabi, a levantadora Dani Lins, a meio-de-rede Carol Gattaz e a oposta Sheilla, todas da seleção brasileira que foi vice-campeã mundial no Japão.

A nova onda de violência no Rio de Janeiro começou no último domingo, com seguidos ataques de traficantes. Na quinta-feira, um ônibus foi incendiado próximo do ginásio do Tijuca Tênis Clube, onde seria disputada a decisão do Campeonato Carioca.