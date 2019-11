Final do Paulista Feminino de vôlei é adiada por conta de goteiras no ginásio

O jogo de abertura da final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, que estava marcado para a noite de terça-feira, 5, teve de ser adiado devido à chuva. A partida entre São Paulo/Barueri e Osasco-Audax não pode ser iniciada devido a goteiras no ginásio José Correa, em Barueri, onde seria disputada. A decisão será disputada nesta quarta-feira, às 22h, no mesmo local.

Em nota, a Federação Paulista de Volleyball diz que as condições do ginásio “colocavam em risco a integridade das atletas”. De acordo com a Secretaria de Esportes de Barueri, haviam duas goteiras dentro da área da quadra. “Esse problema já está sendo resolvido. Está sendo colocada uma manta de cerca de 20m² ao redor do local”, afirma Gilberto Cabral, membro do setor de eventos da Secretaria. Cabral confirma que a partida acontecerá na noite de hoje independente das condições do tempo.

Segundo estimativa da Secretaria de Esportes, havia cerca de 2.500 torcedores no ginásio na terça-feira. A expectativa é que o número seja menor nesta quarta-feira devido ao horário marcado para o jogo.

Decisão

O São Paulo/Barueri, do técnico José Roberto Guimarães, enfrenta o favorito Osasco-Audax, das campeãs Jaqueline e Bia, pelo título do Campeonato Paulista. O time de Zé Roberto surpreendeu ao derrotar o Sesi Vôlei Bauru na semifinal e chega com embalo à decisão. Já o Osasco disputa sua nona final estadual consecutiva em busca do 15º título. No jogo entre as equipes na primeira fase da competição, a vitória foi do Osasco por 3 sets a 0.

A partida de volta está marcada para sexta, 8, às 21h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Segundo o regulamento do campeonato, uma equipe precisa vencer os dois jogos para levantar a taça. Se cada time vencer uma das partidas, haverá a disputa de um super set, de 25 pontos, para definir quem fica com o título.