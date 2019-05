FIVB confirma Brasil com oito duplas no Mundial de Vôlei de Praia

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta segunda-feira a relação de duplas participantes da próxima edição do Mundial de Vôlei de Praia e confirmou que o Brasil vai ser representado por oito parcerias, sendo quatro em cada naipe, na próxima edição do torneio, marcada para ser realizado de 28 de junho a 7 de julho, em Hamburgo, na Alemanha.

As duplas masculinas do Brasil que vão jogar o Mundial serão Evandro/Bruno Schmidt, André/George, Alison/Álvaro Filho e Pedro Solberg/Vitor Felipe. A definição dessas parcerias também indica as intensas mudanças que se deram recentemente no vôlei de praia brasileiro.

Afinal, Evandro e André, agora separados, foram campeões mundiais em 2017, na última edição do torneio. Além disso, Bruno Schmidt e Alison, medalhistas de ouro olímpicos no Rio-2016, também jogarão em Hamburgo, mas com parceiros diferentes.

Na versão feminina do Mundial, a principal atração do Brasil será a dupla composta por Ágatha, medalhista de prata na Olimpíada do Rio, e Duda, que em 2018 foi eleita melhor atleta de vôlei de praia do mundo. As outras parcerias do País na competição vão ser: Barbara Seixas/Fernanda Berti, Maria Elisa/Carol Solberg, Ana Patrícia/Rebecca.

Além do Brasil, apenas os Estados Unidos também serão representados por quatro duplas em cada naipe do Mundial. No total, serão 48 parcerias em cada torneio, senso que a FIVB distribuiu 45 vagas através do seu ranking mundial e de competições continentais. Nas próximas semanas, mais três parcerias masculina e feminina receberão convites dos organizadores.