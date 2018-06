FIVB confirma Nanquim, na China, como sede das finais da Liga das Nações Feminina

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta quarta-feira que a cidade de Nanquim, na China, será a sede das finais da Liga das Nações Feminina nas próximas três temporadas. A competição substitui o Grand Prix, que no ano passado também teve a decisão na cidade chinesa, com vitória do Brasil sobre a Itália.

A fase final contará com as seis melhores seleções da recém-criada Liga das Nações e acontecerá entre os dias 27 de junho e 1 de julho. Nanquim possui ginásio para 13 mil pessoas e já recebeu os Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014.

O presidente da FIVB, o brasileiro Ary Graça, comentou a escolha do palco dos jogos da fase decisiva. "A Liga das Nações pretende trazer o esporte para mais perto dos torcedores. A China nunca falhou em criar uma excelente atmosfera para as competições. Estou ansioso para ver que comece logo essa maravilhosa competição", disse.

A seleção feminina de vôlei é o maior vencedora do Grand Prix com 12 títulos. Na atual temporada, a equipe brasileira vai em busca do tri consecutivo, após ter erguido o troféu em 2016 e 2017. Na primeira fase da Liga das Nações, o Brasil está no Grupo 4, com sede em Barueri, e enfrentará Alemanha, Japão e Sérvia. As partidas acontecerão entre os dias 15 e 17 de maio.