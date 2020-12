FIVB divulga ranking internacional e Brasil segue entre os primeiros no vôlei

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou na segunda-feira o ranking mundial atualizado e o Brasil segue no topo. A seleção masculina se manteve na liderança, com o total de 427 pontos, enquanto que a equipe feminina está em terceiro lugar, com 328 - atrás somente da China (391) e Estados Unidos (382).

Em um ano atípico, onde as seleções não tiveram competições por causa da pandemia da covid-19, o time dirigido pelo técnico Renan Dal Zotto se manteve em primeiro com a boa vantagem de 43 pontos para a segunda colocada, a Polônia, que tem 384. Em terceiro aparece a seleção dos Estados Unidos, com 365.

Leia Também Giba tem prisão decretada pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia

"Ficamos felizes e orgulhosos em ver o nosso voleibol há tantos anos como primeiro do ranking mundial. É um motivo de orgulho, mas que não nos faz perder o foco em hipóteses alguma, nem muito menos a convicção de que precisamos continuar trabalhando duro e focados nas competições. Essa tem sido a nossa filosofia", afirmou Renan.

O comandante da seleção feminina, o tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, também falou sobre o resultado e a expectativa para o ano de 2021, quando está marcada a edição de Tóquio dos Jogos Olímpicos.

"Esse foi um ano atípico, sem competições entre as seleções e com adiamento dos principais eventos. O mundo todo continua na luta contra o coronavírus. Fico feliz de seguirmos entre as três melhores seleções do mundo e sabendo que teremos muito trabalho pela frente até os Jogos de 2021", concluiu Zé Roberto.