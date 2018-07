FIVB divulga tabela completa da Liga Mundial de 2014

LAUSANNE - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quinta-feira a programação completa de jogos da Liga Mundial de 2014, que neste ano passará a contar com um total de 28 seleções e terá um complexo regulamento. Nove vezes vencedora da competição e atual vice-campeã, a seleção brasileira masculina irá estrear contra a Itália, terceira colocada do torneio em 2013, em 23 e 24 de maio. Jaraguá do Sul (SC) foi confirmada como sede dos dois primeiros duelos do País pela fase intercontinental da Liga.

Uma semana depois de pegar a Itália, o time comandado por Bernardinho terá pela frente a Polônia em 29 e 30 de maio, em Maringá (PR), e depois enfrentará o Irã, no Estado de São Paulo, em cidade a ser definida, nos dias 6 e 7 de junho.

Todos estes duelos valerão pelo Grupo A da Liga Mundial, no qual os brasileiros começarão a atuar fora de casa em mais dois jogos entre os dias 13 e 15 de junho, quando novamente medirão forças com os iranianos. Em seguida, o time nacional viajará até a Polônia para encarar a forte seleção local em duas partidas entre os dias 20 e 22, antes de reencontrar os italianos entre 4 e 6 de julho para outros dois embates.

Já no Grupo B da Liga Mundial estarão Rússia, Estados Unidos, Bulgária e Sérvia, enquanto o Grupo C contará com Bélgica, Canadá, Austrália e Finlândia, o D com Argentina, Alemanha, França e Japão e o E com Holanda, Coreia do Sul, Portugal e República Checa. Estas chaves fazem parte da primeira divisão da competição, que em 2014 contará com rebaixamento e terá dois grupos na segunda divisão. São eles: o F, com Cuba, Tunísia, Turquia e México, e o G, com Porto Rico, China, Espanha e Eslováquia.

Inflada com número recorde de participantes, a Liga Mundial terá o seu campeão conhecido apenas em 20 de julho. Com novo formato, o torneio foi dividido com dois grupos considerados muito fortes, no caso o A e o B, outros três mais fracos e os dois grupos da recém-criada segunda divisão. Embora seja atual vice-campeã mundial e tenha grande tradição na modalidade, Cuba foi incluída neste último time.

Para a fase final, marcada para acontecer entre 16 e 20 de julho, irão se classificar os dois primeiros de cada um desses grupos fortes, o melhor dentre os 12 times dos grupos mais fracos e mais o dono da casa - o país-sede da fase final ainda não foi escolhido. Vale lembrar que a melhor seleção dos grupos C, D e E jogarão um quadrangular final, entre 11 e 13 de julho, para definir uma seleção que irá ao hexagonal final que valerá o título. Na segunda divisão serão apenas dois finais de semana de jogos por grupo. Depois, os dois melhores de cada chave jogam um quadrangular pelo título, cujo campeão será conhecido em 29 de junho.