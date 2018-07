FIVB inclui seleções de Japão e Egito na edição de 2013 da Liga Mundial

RIO - O Comitê Executivo da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) aprovou as entradas das seleções de Japão e Egito na edição de 2013 da Liga Mundial. No início do mês, a entidade anunciou a expansão do torneio, que será disputado por 18 equipes, mas duas vagas ainda estavam indefinidas.

O Egito, que participou da Liga Mundial pela última vez em 2010, e o Japão, que terminou a edição de 2012 do torneio na 15.ª colocação, vão fazer parte do Grupo C do torneio, que será completado pelas seleções do Canadá, Coreia do Sul, Finlândia e Holanda.

As 18 seleções que vão participar da Liga Mundial estão divididas em três grupos, com o A e o B contando com as 12 equipes melhores ranqueadas. Já o C, possui as melhores colocadas após o Top 12 e as duas convidadas - Egito e Japão.

Como ficou definido anteriormente, o Brasil está no Grupo A e terá Polônia, Estados Unidos, Bulgária, Argentina e França como adversários. A primeira fase do torneio será disputada entre os dias 31 de maio e 13 de julho.

A fase final da Liga Mundial será realizada entre os dias 16 e 21 de julho em local ainda indefinido. Os três primeiros colocados dos Grupos A e B, além do vencedor do Grupo C vão disputar a etapa decisiva do torneio, além da seleção anfitriã.