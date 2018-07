FIVB muda adversários do vôlei brasileiro no Grand Prix A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou na última segunda-feira a tabela de jogos da próxima edição do Grand Prix, mas já promoveu mudanças nesta quinta. As datas e a fórmula de disputa da competição de 2012 foram mantidas. Assim, a novidade foi a troca de confrontos da primeira fase, afetando diretamente a seleção brasileira feminina de vôlei.