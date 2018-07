FIVB promete ajudar a desenvolver o vôlei na África

De acordo com Graça, a FIVB possui um plano para popularizar a desenvolver o vôlei na África, especialmente na região norte do continente. O dirigente explicou que a federação vai organizar treinamentos para técnicos e árbitros, além de prometer desenvolver outras ações para aumentar o nível do esporte nos países africanos.

"Um plano de desenvolvimento financiado pela Federação Internacional de Voleibol para a prática do esporte em países norte-africanos, especialmente na Argélia, será implementado em breve, com materiais específicos, tais como redes e bolas fornecidas para as federações", anunciou Graça.

O Egito, no masculino, e o Quênia, no feminino, são os atuais vencedores do Campeonato Africano de Vôlei, mas as seleções do continente têm dificuldades de serem competitivas em torneios de nível mundial. Graça foi eleito para a presidência da FIVB em setembro e cumprirá seu primeiro mandato até 2016.