Fofão renova com Unilever e jogará Superliga aos 45

Neste temporada, a veterana revezou-se com Roberta no posto de titular do Unilever, mas, nas fases decisivas da Superliga, foi Fofão quem comandou o time rumo ao título. A conquista motivou a jogadora a continuar.

"Acordei depois da decisão com o Sesi e não consegui imaginar que teria acabado. A vontade de jogar ainda permaneceu em mim, mesmo ganhando mais um título. Eu pensei: ''Caramba, ganhei mais um título, sou campeã, diante de uma festa linda. Por que não acabar minha carreira agora?'', contou Fofão.

A jogador revelou que a aposentadoria não era sua vontade, mas teve que pensar bastante na decisão. "O Unilever me procurou para renovar e, se ainda me querem, era o momento de continuar. Eu não jogaria em outro lugar que não fosse aqui, queria mais uma temporada e então as coisas deram certo."

Fofão tem três medalhas olímpicas no currículo, tendo faturado o ouro em Pequim/2008 e o bronze em Atlanta/1996 e Sydney/2000. A levantadora passou por mais de uma dezena de clubes. Depois de defender o Rexona (atual Unilever) entre 2003 e 2004, ela seguiu à Europa, jogando na Itália e na Espanha. Voltou em 2008 para o São Caetano, jogou duas temporadas na Turquia, e desde 2012 está de novo no Rio.