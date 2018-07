Fora da Rio-2016, Tandara quer reconquistar vaga na seleção de vôlei

Cortada às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, Tandara tem uma motivação extra na temporada pelo Vôlei Nestlé: reconquistar uma vaga na seleção brasileira de vôlei. Campeã olímpica em Londres-2012, a oposta, que ainda buscava sua melhor forma física após a gravidez de Maria Clara, lidou com problemas físicos na reta final do Grand Prix e acabou preterida por José Roberto Guimarães.

"Defender nosso País é sempre muito gratificante, espero voltar", afirma. E a jogadora não esconde a decepção com a ausência na Olimpíada: "Foi muito difícil, me dediquei durante quatro anos e, nos últimos dois anos, abdiquei de algumas coisas por ter a minha filha. Espero fazer o melhor para que eu esteja em Tóquio."

Com a despedida de Sheilla da equipe nacional, Tandara pode ter o caminho aberto na busca de seu objetivo. Mas a jogadora encara o período de mudanças com naturalidade. Paciência e tranquilidade são duas características que ela diz ter adquirido graças à materninade.

"Eu amadureci mais rápido, cresci como mãe e mulher. Tandara sempre foi muito explosiva, muito de momento, Maria Clara me trouxe experiência, uma paz muito grande, discernimento para decidir minhas coisas, lidar com qualquer problema. Me sinto melhor assim", exalta.

Um ano depois de se tornar mãe, Tandara conta que está completamente adaptada à dupla jornada. "Hoje sei controlar melhor os meus horários. Ela tem de brincar e ir para a escola, eu tenho de treinar e descansar para dar o meu melhor em quadra. Desde o início ela me ajudou muito, dormindo a noite inteira, mamando uma vez só na noite, hoje ela me ajuda muito mais."

Além da família, está determinada em quadra. Tandara está acostumada com a cobrança de ser a "bola de segurança" e, em sua terceira passagem pelo time de Osasco, está confiante para a disputa da Superliga Feminina 2016/2017. "Podem esperar um Vôlei Nestlé aguerrido e alegre", promete.