Fora de casa, Osasco e Sesi Bauru vencem na abertura da Superliga Feminina

A temporada 2020/2021 da Superliga Feminina se iniciou nesta segunda-feira com vitórias de dois candidatos ao título. Finalistas recentemente do Campeonato Paulista, o Osasco São Cristóvão Saúde e o Sesi Vôlei Bauru venceram seus compromissos, mesmo com ambos atuando fora de casa.

No jogo que marcou a abertura da 25ª edição da Superliga Feminina, o Osasco São Cristóvão Saúde, embalado pela recente conquista do título paulista, derrotou o Curitiba Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 17/25, 25/22 e 25/13. Tandara foi o principal destaque da equipe da Grande São Paulo na partida ao marcar 20 pontos.

Mas Ivna Colomba acabou sendo a maior pontuadora do confronto, com 28 acertos para a equipe paranaense. E o prêmio de melhor jogadora foi entregue para Bia, que fechou o duelo com nove pontos pelo Osasco.

Depois, no duelo que fechou o dia, o Sesi Bauru estreou contra o Pinheiros, em São Paulo, e o superou por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 30/28. A partida marcou a estreia oficial do técnico Rubinho, que assumiu o seu comando após a demissão de Anderson Rodrigues, na sequência da derrota na decisão do Estadual.

Adenizia, Tiffany e Polina Rahimova, trio do Bauru, dividiram a condição de maiores pontuadoras da partida, todas com 15 acertos. Já Priscila Souza marcou 13 pelo Pinheiros, que foi dominado nas duas primeiras parciais, mas chegou a reagir no terceiro, tendo set points, até sucumbir no fim. Carol Leite, levantadora do time do interior paulista, foi eleita a melhor jogadora do duelo - ela substitui a lesionada Dani Lins no início da Superliga.

PRÓXIMOS JOGOS

O Osasco voltará a jogar na próxima sexta-feira, quando receberá o Fluminense. Já o Curitiba terá pela frente o Sesi Bauru. No mesmo dia, o Pinheiros visitará o Itambé/Minas.

A rodada inicial da Superliga Feminina será concluída na terça-feira com a disputa de quatro jogos: Fluminense x São Pauo/Barueri (17h), São Caetano x Minas (19h), São José dos Pinhais/AIEL x Dentil/Praia Clube (20h) e Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei (21h30).