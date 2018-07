Fora desde a Olimpíada, Serginho é chamado para a seleção de vôlei

O líbero Serginho está de volta à seleção brasileira masculina de vôlei. Nesta segunda-feira, o veterano foi incluído na lista de 25 jogadores convocados pelo técnico Bernardinho para a Liga Mundial, embora tenha anunciado anteriormente que não defenderia mais o Brasil após a final dos Jogos de Londres, em 2012.

"Estou muito feliz. Uma convocação é sempre especial, é um chamado. Fiquei longe desde Londres, estava como torcedor durante esse tempo todo, e sei bem o tamanho da responsabilidade que é defender o Brasil. É bom estar de volta, estou jogando em alto nível, vindo de uma temporada muito boa pelo Sesi e vou dar o meu melhor, vou jogar pela minha família, pelos meus amigos e pelo povo brasileiro, que sempre me deu muito apoio e carinho", afirmou.

Serginho, de 39 anos, é um dos maiores vencedores da história da seleção. Ele foi ouro olímpico em 2004 e 2008 e prata em 2012. Além disso, tem no seu currículo o bicampeonato do Campeonato Mundial (2002 e 2006), o título da Copa do Mundo (2003), o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos (2007 e 2011) e o heptacampeonato da Liga Mundial (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2009).

Agora, após mais de dois anos fora da seleção, Serginho foi incluído na lista de 25 convocados, um dia após ser vice-campeão da Superliga Masculina, sendo derrotado com o Sesi (SP) na final pelo Cruzeiro, em decisão disputada no Mineirinho, em Belo Horizonte.

Em 2015, o Brasil vai disputar a Liga Mundial, sendo que já está garantido na fase final, pois será a sede da etapa decisiva, e também os Jogos Pan-Americanos, em Toronto. Além disso, a comissão técnica pretende realizar uma série de amistosos, pois a equipe não vai participar da Copa do Mundo.

Na Liga Mundial, o Brasil está no Grupo A e vai enfrentar as seleções da Austrália, Sérvia e Itália. A estreia será diante dos sérvios, em confrontos marcados para os dia 29 e 31 de maio, no Mineirinho.

Confira a lista de 25 jogadores convocados por Bernardinho:

Levantadores: Bruninho, Fernando Cachopa, Murilo Radcke, Rapha e William Arjona.

Ponteiros: Lipe, Lucarelli, Lucas Loh, Maurício Borges, Murilo e Samuel.

Opostos: Evandro, Renan, Leandro Vissotto e Wallace.

Centrais: Éder, Isac, Lucão, Maurício Souza, Riad e Sidão.

Líberos: Felipe, Mario Júnior, Tiago Brendle e Serginho.