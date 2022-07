França bate EUA e é campeã da Liga das Nações masculina de vôlei

Campeã olímpica, a França confirmou a boa fase e conquistou, neste domingo, a Liga das Nações masculina de vôlei, ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2, com parciais de 26/16, 25/19, 15/25, 21/25 e 15/10, em Bolonha, na Itália.

Essa é a quarta vez que o torneio é disputado e a primeira que teve a França como campeã. Em 2018, ficou com o vice-campeonato e, no ano passado, terminou na terceira posição. Rússia, com dois títulos, e Brasil, com um, também fazem parte desse grupo seleto. Já os Estados Unidos, prata em 2019, voltam a ficar com a segunda posição.

A França dominou o time americano no primeiro set. A equipe dos EUA cometeu muitos erros de passe e não conseguiu dificultar a vida dos campeões olímpicos, que fecharam em 25 a 16. Apostando na potência do saque, a França não demorou a abrir vantagem no marcador e foi logo aplicando 2 sets a 0. Mas os Estados Unidos se encontraram no terceiro set, anularam o saque francês e, com bons bloqueios, voltaram ao jogo ao levar a terceira parcial por 25/15.

A França continuou irreconhecível no quarto set e viu a equipe americana continuar brilhando no bloqueio. O saque errado de Ngapeth permitiu aos americanos fecharem o set em 25/21. No entanto, tudo voltou como era antes no tie-break. A equipe francesa voltou a acertar no saque e chegou a abrir 7 a 2. Os Estados Unidos ainda esboçaram uma reação, mas já era tarde. A França precisou apenas administrar o duelo para se sagrar campeão.

TERCEIRO LUGAR

O terceiro lugar ficou com a seleção da Polônia, que venceu a Itália por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/13 e 25/20. A equipe polonesa repete a temporada 2019, quando também acabou com a medalha de bronze.