França e Sérvia ganham jogos emocionantes e decidem a Liga Mundial

Consideradas as seleções mais fracas das seis que chegaram à fase final da Liga Mundial, França e Sérvia não se intimidaram diante das favoritas e estão na grande decisão da competição. Neste sábado, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, os franceses e sérvios precisaram de cinco sets para despacharem Polônia, atual campeã mundial, e Estados Unidos, atuais vencedores da Liga Mundial, respectivamente.

Algoz do Brasil na etapa de grupos desta fase final, a França sofreu para derrotar a Polônia por 3 sets a 2 - com parciais de 25/23, 25/23, 19/25, 22/25 e 17/15. Mesmo vindos do Grupo 2, uma espécie de segunda divisão, os franceses ganharam as duas primeiras parciais e pareciam que se classificariam com facilidade.

No entanto, os poloneses mostraram grande poder de recuperação e a partir do primeiro tempo técnico do terceiro set não deixaram os franceses jogarem. Venceram com certa tranquilidade as duas parciais seguintes e levaram a decisão para o quinto set. Disputado ponto a ponto, com a utilização de vários desafios - uso da TV para lances duvidosos -, a França se deu melhor e ganhou por 15 a 13.

No jogo preliminar, a Sérvia derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 2 - com parciais de 25/23, 25/21, 25/27, 20/25 e 15/12 -, mostrando alto poder de recuperação, já que cerca de 15 horas antes haviam derrotado a Polônia também em cinco sets para avançarem às semifinais.

A partida teve o mesmo desenrolar do duelo entre França e Polônia. Os sérvios venceram os dois primeiros sets, mas permitiram a reação norte-americana. Os atuais campeões da Liga Mundial empataram o duelo em 2 a 2 e levaram a decisão para o quinto set. Aí os europeus voltaram a jogar bem e ganharam por 15 a 12.

Neste domingo, Estados Unidos e Polônia entram em quadra às 9h10 para a disputa do terceiro lugar. Na sequência, às 11h30, Sérvia e França decidem o título no Maracanãzinho.