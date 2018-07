França perde 2 sets e classifica Brasil na Liga Mundial

O resultado garante ao Brasil a classificação para as finais da Liga Mundial como melhor segundo colocado das quatro chaves da primeira fase. A equipe somou 26 pontos no Grupo B, com oito vitórias e quatro derrotas, ficando atrás da Polônia, que terminou em primeiro lugar, com 29 pontos.

A França era a única seleção que ainda ameaçava o Brasil, mas com a vitória em cinco sets, somou apenas dois pontos e chegou aos 19. Assim, mesmo que triunfe em até quatro sets contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos, não vai conseguir ultrapassar a seleção brasileira, já que ficaria com apenas 25 pontos.

A fase final da Liga Mundial será realizada em Sofia, na Bulgária, a partir da próxima quarta-feira, com a presença de seis equipes. Já estão garantidas as seleções de Cuba (vencedora do Grupo A), Polônia (campeã do Grupo B), Brasil (melhor segundo colocado) e Bulgária (país-sede). Os outros dois classificados serão conhecidos ainda neste fim de semana.