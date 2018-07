França supera a Sérvia e fatura seu primeiro título da Liga Mundial

Em uma temporada de poderosa reviravolta, a França superou a Sérvia neste domingo e conquistou a Liga Mundial pela primeira vez. A seleção francesa de vôlei derrubou os sérvios por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/23, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A conquista foi muito comemorada pelos jogadores por causa de toda superação exibida pela equipe nos últimos meses. Os franceses começaram a temporada na segunda divisão, retornaram para a primeira, na qual fizeram ótima campanha, e alcançaram a fase final da Liga com boas performances.

Logo na estreia, os franceses derrotaram a seleção brasileira, que jogava em casa, no Rio. Depois, na semifinal, eliminou a Polônia, atual campeã mundial, e, neste domingo, não deu chances à Sérvia.

Para buscar o título, a França contou com atuações decisivas de Antonin Rouzier e Earvin Ngapeth, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Earvin Ngapeth, destaque nas partidas anteriores, foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da fase final. O time ideal desta fase não contou com representantes do Brasil.

Mais cedo, neste domingo, os Estados Unidos superaram a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/23. Os norte-americanos eram os atuais campeões da Liga Mundial.