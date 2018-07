'Futuro do vôlei brasileiro é muito preocupante', diz Serginho

A camisa 10 da seleção brasileira masculina de vôlei não tem mais dono. Aos 40 anos, Serginho se despediu oficialmente da equipe nacional depois de entrar na história olímpica como o maior medalhista do Brasil em esportes coletivos, com dois ouros e duas pratas. Em entrevista ao Estado, o líbero não esconde a preocupação com o futuro da modalidade, fala sobre seu papel como conselheiro da nova geração e compartilha o desejo de ajudar a revelar novos talentos.

Qual balanço você faz da sua passagem pela seleção brasileira?

Foi uma história de alegrias, não tenho decepção na seleção brasileira. Igual primeiro ano de escola, você faz muitos amigos e depois tentar relembrar. Só tenho recordações boas.

Já caiu a ficha de que foi a sua última participação?

Confesso que estou bem aliviado de ter ido para a minha última Olimpíada, de ter vestido a camisa da seleção pela última vez, de ter conquistado o ouro. Vou sentir falta só dos amigos, mas como sentir falta de alguma coisa que te tira do aniversário do seu filho, da sua mãe? Seu amigo está casando e você não pode ir. Teu amigo está fazendo churrasco, manda foto e você está preso.

E como foi a recepção da família quando você voltou?

Todos eles são pés no chão demais, sempre me trataram da mesma forma. Tinha uma pressão muito grande para eu voltar para a seleção também por causa dos meus filhos. Acho que agora não devo mais nada para nenhum dos três. Sempre deixei bem claro que o vôlei na minha vida está acabando, fico feliz do jeito que foi e minha família entende muito bem. Ninguém quer trabalhar a vida inteira, eu também não.

Você vai assistir aos jogos da seleção?

Vou, torço e sofro demais. Na televisão, né?

Gosta de ver?

Não, odeio assistir a jogo de vôlei.

E como você vai acompanhar?

A seleção brasileira vou ver porque fez parte da minha vida.

Você planeja ficar mais quanto tempo em atividade?

Na minha cabeça, jogo essa e mais uma temporada. Se eu estiver bem fisicamente, vamos ver o que vai acontecer.

Qual é a diferença do Serginho que se aposentou da seleção em Londres-2012 e do Serginho hoje?

Não tem muita diferença. Sempre tive a cabeça muito preparada para não ficar dependente da seleção brasileira, trabalhei isso de viver cada segundo, cada treino, cada jogo. Não posso ser egoísta e pensar só em mim como jogador. Queria ver outros atletas aproveitando a chance de se firmar como ícones da posição, mas a situação não ocorreu da forma que eu gostaria e isso fez com que eu voltasse e fizesse mais dois anos de ciclo.

Como vê o futuro do vôlei brasileiro?

Muito preocupante. Nosso vôlei respira por aparelhos, a gente sabe que o nível técnico das categorias de base caiu muito, poucos times no Brasil têm categorias de base. Até na Superliga, acho que apenas quatro times vão brigar pelo título. É muito pouco para um País que é tricampeão olímpico, chega a ser ridículo.

Como você vê a montagem das equipes no Brasil?

Sou contra o ranking. Falam que é para equilibrar, mas eu não vejo equilíbrio, se fosse assim teríamos 12 equipes brigando pelo título. Poucos clubes no Brasil têm dinheiro. Ranking às vezes deixa o cara desempregado. E o mercado está levando muitos jogadores para fora porque a situação dos clubes é triste. Riad, jogador de seleção brasileira, está sem time. O Lipe, campeão olímpico, está sem time. É inadimissível esses caras estarem sem clube. Alguma coisa está errada.

Daqui quanto tempo você acha que isso pode afetar a seleção brasileira?

Até para o próximo ciclo. Somos carentes em algumas posições. Temos o Wallace e o Evandro de oposto, mas precisa ter gente nova. A gente também precisa agregar líberos novos para verem o que é vestir a camisa da seleção brasileira, ganhar responsabilidade, jogar com pressão. Isso preocupa muito.

Você participou de diferentes gerações. Pode fazer uma comparação?

Jogadores foram agregados em todos os ciclos desde 2001, mas acho que é pouco para um País que é tricampeão olímpico. A gente deveria ter mais jogadores brigando por posições dentro de uma seleção brasileira. Nessa Olimpíada a gente passou por um sufoco muito grande, lesão, alguns jogadores chegaram quebrados. Algumas coisas precisam ser revistas.

Quando você entrou para a seleção, se juntou a seus ídolos. Hoje você é o ídolo de muita gente que chega. Como vê essa mudança?

Quero passar aos meninos que sou igual a eles, só que alguém que já viveu o ápice do esporte, já chegou até o cume da montanha duas vezes. Quero mostrar quais as formas de se chegar lá, é muito difícil. Tento passar uma fórmula de que é possível fazendo as coisas direito. Não quero a imagem de um cara que não dá abertura.

Eles te procuram?

Muito. Não só os mais novos, como os principais pilares da seleção brasileira hoje. Nessa Olimpíada fui até psicólogo. Você conversa e passa uma confiança também, não pode só ficar martelando o atleta, apontando erros, ele já sabe que está errando. Vamos achar a solução para que ele não cometa aquele erro. Conversei com todos em diversas situações, isso facilita de certa forma eles esquecerem um pouco o que a minha imagem representa como jogador no vôlei.

Quando o Bruno chegou na equipe, houve algum tipo de resistência por ele ser filho do Bernardinho?

Não. O Bruno já era o terceiro levantador da seleção brasileira, tinha ganhado a Superliga na época, houve o corte do Ricardo e ele era o segundo imediato. Ele não foi colocado, ele conquistou o direito. Não é porque é filho do Bernardo, nepotismo é uma besteira que falam, chega a ser ridículo. Cara fez por merecer e hoje é um alicerce da seleção brasileira.

Acha que o Bernardinho deve continuar na seleção?

Bernardo é a imagem da seleção brasileira. Quem tem de decidir é ele, gostaria muito que ele ficasse. Sei também que é um desgaste grande e ele está ficando velho, já não consegue dar mais as broncas dele (risos). O cara ganhou de novo, será que algo vai motivá-lo a continuar dando treino? Tem de ter uma motivação a mais. Ir só para fazer as coisas, tenho certeza de que não vai.

E como se manter motivado durante tanto tempo?

Atleta que não tem título no vôlei é difícil de ser valorizado. A motivação é muito do que você já passou na sua vida. As coisas na minha vida sempre foram muito difíceis, acho que essa motivação vem da infância. Cada um tem uma fórmula. Eu sou um cara que tenho muita fome de conquistar as coisas. Sempre tive muita fome.

Como manter a humildade?

É de berço. A pessoa não se transforma, ela já é aquilo tendo dinheiro ou não. Eu sei da minha vida sem dinheiro e com e é a mesma coisa. Continuo sendo igual, isso é do caráter de cada um.

Tem diferença de salário entre as posições?

Tem uma diferença muito grande de salário e a verdade é que o líbero ganha menos.

Isso causa algum problema interno?

Não, cada um ganha o que merece. Se você quer um contrato bom, faça por onde, ganhe títulos, o dinheiro vai entrar naturalmente.

Nunca pensou em deixar Pirituba?

Não, cheguei com nove meses. Tenho saudade do Paraná, esse ano ainda não consegui ir. Mas do meu bairro eu não saio.

Você quer passar mais tempo no seu haras em Jarinu?

Com certeza. Quando tenho folga, estou lá. Essa é paixão de criança por conta do meu avô e o vôlei me deu isso. É um hobby, um prazer, minha família gosta e, ao mesmo tempo, se tornou um negócio.

Quantos cavalos você tem?

Nasceram duas semanas passada, acho que tem 12 cavalos meus agora. De cliente tem mais.

O que o vôlei te deu e o que tirou de você?

Vôlei me deu tudo o que tenho hoje, uma condição de vida melhor, poder dar uma educação melhor para os meus filhos. E o que vôlei me tirou é eu não poder estar próximo da minha família, principalmente dos meus dois filhos mais velhos. O dinheiro não vai pagar essa ausência.

Gostaria de ter uma despedida em São Paulo?

Não. A gente sofre demais, se emociona. Se fizessem, lógico que eu jogaria. Seria muito legal poder jogar em São Paulo, que é a minha casa, mas não precisa mais. Em Brasília vi muita gente chorando. Não quero ver as pessoas chorando, quero ver as pessoas sorrindo.

Como você se sente vendo que é uma inspiração?

Fico feliz, mas sempre tive na minha cabeça que ser espelho dentro da quadra é muito fácil. É fundamental você ser espelho fora da quadra, manter a postura, mostrar o que é certo, corrigir o que é errado. Não adianta ser um baita de um atleta dentro da quadra e beber, fumar, bater carro, causar acidentes. A gente sabe que algumas pessoas que estão dentro do esporte se acham melhores que as outras, ninguém pode humilhar ninguém, não posso encher a cara e tirar a vida de uma pessoa e depois gastar rios de dinheiro para não ser preso porque sou fulano de tal.

Você tem algum projeto social?

Tenho o Viva Vôlei, em Pirituba, e estou tentando terminar o centro de treinamento que vai agregar todo mundo que quer jogar vôlei. Só estou esperando chegar o piso da China, que não chega.

Depois da aposentadoria você planeja se dedicar mais ao seu projeto?

Vou me dedicar muito ao meu centro de treinamento porque quero tentar revelar jogador, lapidar jogadores profissionais ou até aqueles jogadores de fim de semana. É um sonho que eu tenho e está próximo. Vai ajudar as outras pessoas, tirar a molecada da rua também. Quero contribuir, não ficar sentado esperando as coisas caírem do céu.

Já pensou em virar técnico?

Não quero essa vida, não. É viagem, ficar longe dos filhos de novo, não é legal. Não gostaria.