Gabi, Leal e Lucarelli são convocados para as seleções brasileiras de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a convocação de mais três atletas para as seleções brasileiras. Na feminina chega a ponteira Gabi, enquanto que no time masculino foram chamados os ponteiros Leal e Lucarelli. Os três se apresentam no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), na próxima segunda-feira.

O trio chega depois dos demais - as duas seleções já estão em treinamento intenso no CDV -, já que atuaram fora do país na temporada 2020/2021. Gabi jogou na Turquia, enquanto que Leal e Lucarelli estavam na Itália. Os três são atletas de grande destaque no cenário brasileiro e internacional e são reforços importantes para os dois grupos.

A convocação é para treinamentos que visam a Liga das Nações (entre maio e junho), Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 (entre julho e agosto) e Campeonato Sul-Americano (segundo semestre de 2021).

A seleção feminina, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, estreia na Liga das Nações contra o Canadá, no próximo dia 25. A masculina fará a sua primeira partida no dia 28 contra a Argentina.

A Liga das Nações será realizada em sistema de bolha anunciada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), na cidade de Rimini, na Itália, em ambos os naipes. A competição acontecerá entre os dias 25 deste mês e 27 de junho. O objetivo da entidade máxima do vôlei é permitir que as equipes joguem as partidas em total segurança durante todo o período do evento.