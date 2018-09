Garantido na 3ª fase do Mundial, Renan vai poupar Lipe e Lucão

Aliviado pela classificação antecipada à terceira fase do Mundial, o técnico Renan Dal Zotto revelou neste sábado que vai poupar ao menos dois titulares para o jogo da seleção brasileira masculina de vôlei contra a Bélgica, neste domingo. O ponteiro Lipe e o meio de rede Lucão vão ganhar um descanso na sequência do fim de semana.

"Tudo que queríamos era chegar com um jogo de antecedência já garantido na fase final. Amanhã [domingo] vamos conseguir dar um respiro para alguns jogadores como Lipe e Lucão, mas é claro que vamos entrar com tudo, para ganhar, pois é importante crescer cada vez mais na competição. Foco total na Bélgica agora", disse Renan.

O treinador não revelou se outros jogadores também serão preservados. Tampouco confirmou a equipe titular que entrará em quadra contra os belgas, às 15h30 deste domingo, novamente em Bolonha, na Itália.

O que o treinador garantiu é que não deve fazer mudanças bruscas na equipe porque pretende corrigir erros que a seleção vem cometendo desde o início do Mundial. Ao mesmo tempo, deve dar mais rodagem para jogadores menos experientes em torneios deste porte, como o ponteiro Douglas e o central Isac.

Neste sábado, Isac foi uma das referências do time, por se destacar em diferentes fundamentos. Ele marcou 11 pontos, sendo seis de ataque, três de saque e dois de bloqueio, fundamento que vem sendo um dos pontos fracos da seleção.

"Estudamos bastante e quando o bloqueio não funciona a defesa está sempre ali. Isso é importante. Fazer bem o sistema e aqui não tem bola perdida. Os defensores também estão ali para ajudar e, conversando, os pontos vão saindo e, no decorrer do set, as coisas vão melhorando", projetou Isac.