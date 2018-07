George e Thiago garantem vaga na chave principal em etapa suíça do vôlei de praia

O Brasil terá quatro duplas na Major Series de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta quarta-feira, George e Thiago venceram os dois jogos que disputaram na fase qualificatória e asseguraram uma vaga na chave principal.

Na abertura, eles passaram pelos chineses Há Likejiang e Wu Jiaxin por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. Na sequência, voltaram à quadra e levaram a melhor sobre os austríacos Wutzl e Frühbauer por 2 sets a 1 (13/21, 21/18 e 15/9). Agora se juntarão a Alison/André, Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Evandro/Vitor Felipe, que já estavam garantidos na chave principal.

"Estávamos muito nervosos no começo do jogo contra a Áustria. Tivemos que lutar muito para poder dar certo. E acabamos por levar a melhor nas horas essenciais. Agora, na próxima etapa, vamos fazer o nosso melhor e jogar soltos. Temos que nos divertir e jogar mais tranquilos, e pensar um passo de cada vez e sem muitas expectativas", contou George.

Pelo lado feminino, Ana Patrícia e Rebecca também disputaram o torneio qualificatório. Na primeira partida elas venceram as espanholas Angela Lobato e Amaranta Navarro por 2 sets a 1 (21/19, 22/24 e 17/15). Na rodada seguinte, no entanto, perderam para as polonesas Kolosinska/Kociolek por 21/19, 12/21 e 11/15. Com isso, no torneio principal, três duplas representarão o Brasil: Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta.

A etapa de Gstaad é a segunda de três disputas nível cinco estrelas do Circuito Mundial. Desde 2017, as competições são classificadas de uma a cinco estrelas de acordo com a pontuação e a premiação que oferecem aos atletas. O torneio é composto por 32 times no masculino e o mesmo número no feminino, rendendo 40 mil dólares aos campeões e 1200 pontos no ranking.