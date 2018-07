Giba comemora indicação ao Hall da Fama do vôlei: 'Que honra!'

Dono de três medalhas olímpicas, Giba comemorou nesta quinta-feira sua indicação ao Hall da Fama do vôlei. O ex-ponta da seleção brasileira foi indicado para integrar a classe de 2018 da entidade. Ele entrará oficialmente para o Hall da Fama em cerimônia a ser realizada no dia 10 de novembro, em Holyoke, nos Estados Unidos.

+ Zé Roberto convoca Dani Lins e Thaísa para o Mundial de vôlei

"Que honra! Faltam palavras nesse momento... só posso realmente agradecer! Hoje fui selecionado para o Hall da Fama do vôlei, para integrar um seleto grupo de 14 brasileiros. Em novembro estarei nos EUA para a cerimônia! Divido essa honra com todos vocês, brasileiros e fãs do mundo inteiro", celebrou o ex-atleta, aposentado em 2014, aos 37 anos.

"Estar no Hall da Fama ao lado de lendas do vôlei brasileiro e mundial é realmente motivo de orgulho! Gratidão ao vôlei que me fez ser quem sou e me deu muita felicidade na vida!", disse Giba, antes de publicar imagem com a seleção brasileira nas redes sociais. "Não poderia deixar de agradecer essa geração maravilhosa pela minha indicação ao Hall da Fama! Sem eles, e todos os que joguei ao lado, essa premiação não aconteceria. Todos fazem parte disso, cada um com a sua contribuição ao longo dos 20 anos de seleção brasileira."

Giba é dono de um dos currículos mais vitoriosos do vôlei brasileiro. Ele foi campeão olímpico em Atenas-2014 e medalhista de prata em Pequim-2008 e Londres-2012. Também participou da conquista dos Mundiais de 2002, 2006 e 2010. Foi ainda campeão pan-americano no Rio-2007 e bronze em Santo Domingo-2003.

Ele tem ainda oito títulos da Liga Mundial, além de três medalhas de prata e duas de bronze na competição, entre outras conquistas pela seleção. Individualmente, foi eleito o melhor jogador dos Jogos de Atenas-2004 e do Mundial de 2006.

Além de Giba, foram indicados para a classe de 2018 o holandês Bas van de Goor, a russa Evgenia Artamonova Estes, o ex-treinador neozelandês Hugh McCutcheon e o japonês Hiroshi Toyoda.

Giba é o 14º brasileiro a entrar no Hall da Fama do vôlei. Antes dele entraram Ana Moser, Bebeto de Freitas, Fofão, Nalbert, Maurício, Bernard Rajzman e Renan dal Zotto, todos do vôlei de quadra. Da praia, estão Emanuel, Adriana Behar, Shelda, Jackie Silva e Sandra Pires. Carlos Arthur Nuzman, que chegou a ser preso no ano passado, também integra o Hall da Fama.