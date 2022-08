Giba destaca momentos marcantes da carreira em lançamento de coleção de NFTs

O mundo dos esportes e o dos NFTs - cards colecionáveis digitais - está cada vez mais interligado com atletas e ex-atletas das mais diversas modalidades de olho em imortalizar suas histórias e legados. Um deles é Giba, um dos maiores ídolos do vôlei brasileiro, que vai apresentar uma linha inédita de ativos digitais com os principais momentos da carreira.

Medalha de ouro nos Jogos de Atenas-2004, destaque em quadra com este e outros 30 títulos, Giba é o único atleta em toda a história do seu esporte que foi campeão em todas as principais competições e também eleito, pelo menos uma vez, MVP (melhor jogador) em todas elas. Em parceria com a IDG (International Digital Group), ele lançou uma coleção de NFTs, que estão à venda no site oficial da empresa.

Os novos NFTs (a maior parte com tiragens de um exemplar apenas) destacam as conquistas olímpicas - a medalha de ouro, em Atenas, e as de prata, em Pequim 2008 e Londres 2012 - e também as vitórias consecutivas nos campeonatos mundiais de 2002, 2006 e 2010, celebradas por Giba e os companheiros da seleção em uma fase em que Brasil manteve hegemonia e fez história na competição.

Na composição dos NFTs entram não apenas fotos inéditas do campeão olímpico, que relembram cada um desses momentos, como também vídeos do próprio Giba falando sobre lembranças, bastidores e jogadas decisivas. O arremate fica por conta dos efeitos especiais de animação e dos grafismos empregados nas peças. Para retratar alguns destes momentos, a IDG contou com as ilustrações do artista Thiago Soares, da empresa BIRDO, responsável pela criação dos mascotes olímpicos da Rio-2016.

Integrante do Hall da Fama do Vôlei desde 2018, Giba vê os NFTs como uma homenagem ao legado construído. Ele também acredita que possam trazer oportunidades para que um público novo conheça sua trajetória nas quadras e também a história do esporte brasileiro com maior profundidade. “Adoro inovar e, através dos NFTs, estou levando ao fã do Giba e do voleibol parte da minha trajetória, com alguns dos principais momentos da minha vida representada em cards colecionáveis exclusivos. A coleção está show de bola, com artes incríveis e designs em alta definição. Sempre recebi muito carinho dos fãs e vejo o lançamento desta coleção como uma forma de retribuir e compartilhar um pedaço da minha história e das conquistas do vôlei brasileiro”, enfatiza Giba.

O eterno camisa 7 da seleção de vôlei já conta com outras coleções disponíveis no site da IDG (idgnft.com). O fã encontra quatro cards da categoria Original, com 1000 unidades cada, retratando momentos da carreira; um Special com 100 unidades, um Raro com 25 unidades e cinco cards Lendários - que acompanham itens exclusivos de memorabilia, tais como a primeira camisa usada por Giba na seleção brasileira e o tênis utilizado na conquista do tricampeonato mundial em 2010. Além disso, o fã terá acesso a experiências exclusivas com o próprio Giba.

A IDG já tem no catálogo outros grandes nomes do esporte brasileiro, como o ex-piloto Christian Fittipaldi, o jogador da seleção brasileira Richarlison e o eterno ídolo do Clube Atlético Mineiro, Reinaldo.