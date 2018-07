Grand Prix de Vôlei terá 28 seleções e rodada no Brasil no próximo ano

LAUSANNE - Um dia depois de anunciar que a Liga Mundial de 2014 terá 28 equipes, divididas pela primeira vez em duas divisões, a FIVB (Federação Internacional de Vôlei) decidiu inflar também o Grand Prix, o equivalente feminino à Liga Mundial. No ano que vem o torneio terá 28 times, entre eles o Brasil, atual campeão. O torneio irá de 25 de julho a 24 de agosto.

Neste ano a competição contou com 20 equipes, número que será mantido para a próxima temporada levando em conta apenas a primeira divisão. Mas, assim como na Liga Mundial, as equipes foram divididas em escalões.

O Brasil está no primeiro deles, dos 12 melhores times a partir do ranking mundial. Essas equipes jogarão em três finais de semana, cada um deles com três sedes. Os quatro primeiros colocados avançam para o hexagonal final. Cada equipe faz nove partidas.

Outros oito times foram agrupados e jogarão também em três finais de semana. Os três primeiros avançam para um quadrangular junto com a Polônia (que também está neste grupo intermediário e sediará o ''Final Four''). Aí, o melhor time do quadrangular vai ao hexagonal final. Nesta fase final o dono da casa também será convidado para completar seis equipes.

O Brasil, atual campeão, estreia na Itália, na primeira semana de agosto, contra China, República Dominicana e as donas da casa. A partir de 8 de agosto, recebe Estados Unidos, Rússia e Coreia do Sul. Depois, na semana seguinte, enfrentará novamente a dominicanas e norte-americanas, desta vez na Tailândia, que também terá o time da casa no grupo.

Estão no primeiro escalão: Japão, Estados Unidos, Turquia, Rússia, Alemanha, Tailândia, Sérvia, Coreia do Sul, China, Itália e República Dominicana, além do Brasil. No segundo escalão jogam Canadá, Polônia, Bélgica, Peru, Cuba, Holanda, Porto Rico e Argentina.

NOVIDADE

Na segunda divisão estão Argélia e Quênia, times que teriam ranking para jogar nos grupos intermediários, além de equipes convidadas e estreantes no Grand Prix: Casaquistão, Austrália, República Checa, Croácia, Bulgária e México. Outra estreante, a Bélgica começa direto no nível intermediário.

A segunda divisão terá jogos em dois finais de semana, com cada uma das duas sedes reunindo quatro times. Assim, cada equipe jogará seis vezes. Os três primeiros, mais a Bulgária, dona da casa, decidem o Final Four.