Grand Prix de Vôlei vai durar um mês em 2016 e terá uma rodada no Brasil A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) já divulgou a tabela da edição 2016 do Grand Prix, que contará com a participação de 28 equipes femininas. O chamado "Grupo 1", que na prática é a primeira divisão, tem 12 times, entre eles o Brasil, vice-campeão em 2015, derrotado apenas pelos EUA.