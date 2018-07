Gustavo está de volta à seleção brasileira de vôlei

RIO - Três anos depois de anunciar a sua aposentadoria da seleção brasileira, o central Gustavo está de volta ao time comandado por Bernardinho. Neste sábado, o treinador convocou quatro atletas que começarão a treinar para a disputa da Liga Mundial e o jogador do Pinheiros está entre eles. O irmão de Murilo se afastou da seleção após a medalha de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008

Na semana passada, a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) havia divulgado uma lista com 25 jogadores pré-inscritos para a Liga, da qual deveriam sair os 18 ou 20 convocados para a competição. Inicialmente pré-relacionado, Gustavo foi confirmado no grupo neste sábado.

Ao lado de seu companheiro de Pinheiros Giba, do líbero Alan, do Londrina, e do ponteiro João Paulo Tavares, da Cimed, Gustavo começará os treinamentos já na próxima segunda-feira, em Saquarema. Como Bernardinho está treinando a Unilever na reta final da Superliga feminina, seus assistentes técnicos Rubinho e Chico dos Santos comandarão os primeiros dias de preparação no Centro de Desenvolvimento do Voleibol.

Comparada à pré-relação, a convocação deste sábado traz quatro dos cinco jogadores que pertencem a times eliminados da Superliga antes da fase semifinal. Eder, da Cimed, não foi chamado. Os demais pré-inscritos atuam ou fora do país ou nos quatro semifinalistas da competição nacional: Cruzeiro, Sesi, Vôlei Futuro e Minas.