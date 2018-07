Guto e Saymon avançam direto às oitavas em etapa de vôlei de praia

Pelo Grupo D, a dupla masculina venceu os noruegueses Hendrik Mol e Lars Tvinde, por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 17/21 e 15/09, e os locais Bourne e Hyden por 18/21, 21/15 e 15/10. Nesta sexta, Guto e Saymon vão disputar as oitavas e, se avançarem, também entrarão em quadra para as quartas de final.

No feminino, a parceria brasileira se recuperou nesta quinta, após duas derrotas na estreia. Elas derrotaram as anfitriãs Jennifer Kessy, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, e sua parceira Emily Day por 22/20, 19/21 e 15/07. Na repescagem, nesta sexta, elas vão encarar as chinesas Xinyi Xia e Chen Xue.

Se avançarem, Fernanda Berti e Josi já sabem quem serão as adversárias nas oitavas de final. Serão as suíças Betschart e Hüberli.