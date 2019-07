Guto e Saymon batem campeões mundiais de vôlei de praia e avançam na Suíça

O vôlei de praia brasileiro terá três representantes nas oitavas de final da chave masculina da etapa de Gstaad do Circuito Mundial. Depois de Evandro/Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho avançarem de forma direta na quarta-feira, Guto e Saymon se classificaram nesta quinta com dois triunfos, enquanto André e George foram eliminados na repescagem.

Guto e Saymon venceram os italianos Rossi e Carambula, de virada, por 17/21, 21/19 e 15/9, na fase de grupos. Já na repescagem, passaram pelos russos Krasilnikov e Stoyanovski, que foram campeões mundiais no último fim de semana, por 23/21 e 21/19. Nas oitavas de final, os rivais dos brasileiros vão ser os suíços Gerson e Heidrich.

Como haviam garantido o primeiro lugar de seus grupos na quarta-feira, Evandro/Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho nem atuaram nesta quinta. Na sexta, Evandro e Bruno enfrentarão os russos Liamin e Myskiv. Já Alison e Álvaro terão pela frente os italianos Nicolai e Lupo, vice-campeões olímpicos no Rio-2016.

Já André e George caíram na repescagem com a derrota para os holandeses Brouwer e Meewsen por 25/23 e 21/19.

FEMININO

Também nesta quinta-feira em Gstaad, o Brasil viu duas das suas cinco duplas participantes do evento feminino - Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca - avançarem direto às oitavas de final. Ágatha e Duda derrotaram as norte-americanas Larsen e Stockman por 23/21 e 21/18 e garantiram o primeiro lugar do Grupo F. Já a ponta da chave E ficou com Ana Patrícia e Rebecca, após elas baterem as alemãs Ittlinger e Laboureur por 21/13 e 21/17.

Já as outras três duplas femininas do Brasil disputarão a repescagem. Derrotadas na estreia na quarta, Fernanda Berti e Bárbara Seixas passaram pelas chinesas Xue e Wang por 21/14 e 21/19. Na repescagem, duelarão com as suíças Heidrich e Vergé-Dépré.

Taiana e Talita, que também haviam caído na primeira rodada, se mantiveram vivas ao vencer as finlandesas Lahti e Parkkinen por 22/20 e 21/14. Na repescagem, suas rivais serão as italianas Menegatti e Orsi-Toth.

Essa mesma fase contará com Maria Elisa e Carol Solberg, que perderam nesta quinta para as canadenses e campeãs mundiais Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 21/12, 19/21 e 15/13. Elas vão tentar avançar às oitavas de final no confronto com as chinesas Wang e Xia.