Guto e Saymon vencem em Cincinnati e faturam 1º título no Circuito Mundial

Os brasileiros Guto e Saymon conquistaram na madrugada deste domingo o primeiro título da dupla no Circuito Mundial de vôlei de praia. O troféu veio no Open de Cincinnati, nos Estados Unidos, onde fizeram campanha impecável. Na final, derrotaram os canadenses Binstock e Schachter por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/08.

Nas areias de Cincinnati, Guto e Saymon tiveram campanha invicta, com sete vitórias. Assim, subiram ao pódio pela terceira vez no Circuito Mundial, desta vez no lugar mais alto. Até então, a dupla tinha duas medalhas de bronze, conquistadas na etapa do Rio de Janeiro, em 2015, e em Maceió, neste ano.

"Era nossa primeira final e conseguimos nosso primeiro ouro. Ainda não caiu a ficha, dizer o que estou sentindo é complicado. Só quero comemorar, descansar e já vamos pensar na Rússia, na próxima etapa. É uma grande vitória, representa muito para nossa equipe, trabalhamos duro para isso. Nosso objetivo era chegar às semifinais e conseguimos mais", comentou Guto, de 22 anos.

O primeiro título da dupla em uma etapa do Circuito Mundial coroa o bom momento dos jogadores. Neste ano, eles já somam 23 vitórias e somente seis derrotas. Trata-se de aproveitamento de quase 80%.