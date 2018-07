Ibirapuera receberá jogos da Liga Mundial e do Grand Prix de vôlei

SÃO PAULO - O Ginásio do Ibirapuera receberá jogos da Liga Mundial e do Grand Prix, confirmou nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina buscam o 10.º título nos torneios, que nesta temporada servirão como preparação para o Mundial.

Na Liga Mundial, a cidade de São Paulo será sede da terceira e última etapa da fase de classificação. No Ibirapuera, a equipe treinada por Bernardinho receberá o Irã nos dias 6 e 7 de junho. Antes, o Brasil terá jogado em Jaraguá do Sul, em 23 e 24 de maio, contra a Itália, e em Maringá, diante da Polônia, em 29 a 30 de maio.

No Grand Prix, o time comandado por José Roberto Guimarães receberá Estados Unidos, Rússia e Coreia do Sul entre os dias 8 e 10 de agosto. A seleção feminina estreia no torneio jogando na Itália, entre 1º e 3 de agosto. Na última semana da fase classificatória, a equipe vai até a Tailândia para jogar de 15 a 17 de agosto.