Indeciso, Bernardinho dá prioridade para a seleção masculina de vôlei

RIO - O técnico Bernardinho revelou nesta quarta-feira que ainda não decidiu se vai permanecer treinando paralelamente a equipe feminina da Unilever e a seleção masculina, mas sinalizou que a prioridade é continuar com esta. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) quer que ele e José Roberto Guimarães, técnico do time feminino que agora também trabalha no Amil Vôlei, passem a ser exclusivos.

"Em princípio, a intenção é essa. Ainda vamos conversar um pouco sobre detalhes, mas vamos seguir", disse. "No momento, estou nos dois cargos. Estou cumprindo o compromisso que tenho (com a Unilever). Vamos conversar depois com calma, tomar a decisão que for melhor para o vôlei."

Depois da prata em Londres e com jogadores importantes se aposentando da seleção, Bernardinho acredita que este será seu momento mais crítico à frente da equipe. "Vai ser difícil substituir nomes como Giba, Serginho, Rodrigão, mas é da natureza do trabalho. Vamos ter de enfrentar essa situação: disputar os Jogos Olímpicos no Brasil com uma equipe bastante renovada", afirmou. "Talvez seja o momento mais difícil, portanto o mais desafiador, o que nos motiva a seguir."

Nesta quarta-feira, Bernardinho foi o palestrante da aula inaugural da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), projeto do COB que pretende formar 432 técnicos de alto rendimento até 2018. O treinador é um dos consultores de honra da Academia.