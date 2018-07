Ingressos para a final da Superliga Feminina em São Paulo já estão à venda

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informa que os ingressos para a decisão da Superliga Feminina de Vôlei entre Sollys/Nestlé e Unilever já estão à venda. A final será realizada no dia 7 de abril, às 10 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. As entradas poderão ser adquiridas pela internet no site www.ticketsforfun.com.br ou pelo call center da empresa 11 4003-5588 (custo de ligação local + impostos) ou nos pontos de venda abaixo.

Os valores variam entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e cada torcedor poderá comprar no máximo quatro ingressos. Estudantes, professores estaduais, idosos e menores de 12 anos terão direito a meia-entrada e, para isso, será necessário, no ato da compra e na entrada do ginásio, a apresentação dos documentos de identificação (carteira de estudante e identidade, respectivamente), pois os ingressos serão nominais.

Bilheterias do Ibirapuera

Se sobrarem ingressos das vendas pela internet, telefone e pontos de venda, o Ginásio do Ibirapuera abrirá suas bilheterias ao público entre os dias 4 e 7 de abril. Nos dias 4, 5 e 6, das 10 às 18 horas (ou até esgotarem os ingressos). No dia do jogo, se ainda restarem entradas, as bilheterias funcionarão das 7 às 14 horas.

