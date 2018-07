Ingressos para final da Superliga feminina estão esgotados

SÃO PAULO - O vôlei brasileiro vive boa fase com a torcida. Prova disso é que os ingressos para a final da Superliga feminina, disputada entre Unilever e Sollys/Nestlé, se esgotaram em cerca de 30 horas depois que foram colocados à venda. A partida acontece no dia 7 de abril, às 10h, no ginásio do Ibirapuera.

No primeiro dia de vendas, terça-feira (26), os ingressos para a arquibancada inferior se esgotaram. Nesta quarta, toda a arquibancada superior foi vendida. Esta será a nona decisão seguida entre duas das equipes femininas mais tradicionais do voleibol brasileiro.

Vale ressaltar que estudantes, professores estaduais, idosos e menores de 12 anos que compraram meia-entrada precisam apresentar, no dia da partida, os documentos de identificação (carteira de estudante e identidade), para poderem ingressar no ginásio. Os ingressos são nominais.