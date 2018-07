Insatisfeito, Bernardinho marca treino após vitória

"Precisamos melhorar a virada de bola. Temos que jogar com inteligência e vamos treinar hoje novamente, ainda nesta tarde, com os jogadores que não atuaram", avisou o treinador, que mostrou muito incomodado com o revés do Brasil no terceiro set. A partida só foi fechada na quarta parcial, após pressão norte-americana.

Para Bernardinho, o time não deveria ter diminuído o ritmo, apesar de já estar classificado para a fase final da competição. "Queremos vencer. Mesmo classificados, isso não muda. Sempre entramos em quadra na busca pela vitória", comentou.

Apesar das reclamações, o treinador aprovou a atuação de jogadores que não costumam ser titulares. "É bom ver que os jogadores que tiveram mais espaço hoje renderam bem. Essa vitória foi muito importante, já que considero os Estados Unidos um time muito forte neste atual ciclo olímpico", disse.

Bernardinho poupou Bruninho, que sofreu um mal-estar na sexta-feira, Dante e Leandro Vissotto. A novidade acabou sendo o central Éder, que ganhou a tarja de capitão pela primeira vez na seleção.

"A equipe começou um pouco nervosa, ansiosa, por causa das alterações. Começamos com muita vontade, mas com pouca inteligência. Conseguimos uma virada muito boa no primeiro set, seguimos o ritmo no segundo, mas deixamos cair no terceiro. Precisamos mudar isto na fase final", declarou o jogador.

A vitória deste sábado eliminou os Estados Unidos e definiu os classificados do Grupo A. Além do Brasil, garantido em primeiro lugar na chave, avançou a Bulgária. Na fase final, a seleção de Bernardinho vai enfrentar o Canadá e a Rússia, no Grupo E. Itália, Bulgária e a anfitriã Argentina vão formar o Grupo D.

A fase final será disputada entre os dias 17 e 21 deste mês, em Mar del Plata, na Argentina. Antes, porém, a seleção cumpre tabela novamente com os Estados Unidos, neste domingo, às 9h45, no Maracanãzinho.