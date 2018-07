Invicta no Grand Prix, seleção feminina faz 1º treino em Bangcoc

A seleção brasileira feminina de vôlei realizou nesta terça-feira o primeiro treino em Bangcoc, na Tailândia, visando os confrontos que fará entre sexta e domingo, pelo Grand Prix. Invicto na competição, o Brasil terá pela frente em solo asiático os Estados Unidos, a República Dominicana e a Tailândia, nesta ordem, pelo Grupo G desta primeira fase do torneio.

Realizando grande campanha até aqui, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães lidera o Grand Prix e chegou em Bangcoc após longas 28 horas de viagem. Entretanto, já precisou ir para a quadra logo depois do almoço, com o objetivo de se adaptar ao fuso horário.

O trabalho foi realizado no Indoor Stadium Huamark, local das partidas que disputará nesta terceira semana do Grand Prix. Com seis vitórias em seis jogos, a equipe nacional contabiliza 18 pontos, enquanto a Turquia é a atual vice-líder, com apenas 13, mesma pontuação da China, terceira colocada nos critérios de desempate.

A levantadora Fabíola destacou que era necessário o treinamento realizado nesta terça, apesar do alto desgaste provocado pela jornada de mais de 24 horas dentro de um avião até a Tailândia. "Estamos cansadas da viagem, mas a vida de atleta é assim. Temos que nos acostumar ao fuso o quanto antes e, por isso, o treinamento de hoje foi tão importante. Já estamos fazendo o nosso corpo funcionar no horário correto", disse a jogadora, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O preparador físico da seleção, Fábio Correia, por sua vez, enfatizou: "Quando passamos por uma viagem longa como essa, a ideia é arrumar o quanto antes a questão do fuso horário para as jogadoras terem uma boa noite de sono. Hoje realizamos uma atividade leve, tranquila e sem uma grande demanda de esforço físico. O treinamento também foi importante para elas terem um primeiro contato com o ginásio oficial das partidas".

O jogo diante dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, será às 8h30 (horário de Brasília). Em seguida, o confronto com as dominicanas está marcado para ser iniciado às 4 horas de sábado, enquanto o duelo com as tailandesas começará às 6h30 de domingo.

No domingo passado, quando atuou pela última vez pela competição, o Brasil derrotou justamente as norte-americanas, por 3 a 0, no Ginásio da Ibirapuera, em São Paulo, onde também superou em sets diretos a Coreia do Sul, na sexta, e a Rússia, no sábado.