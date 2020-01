Irritado com a arbitragem no vôlei, José Roberto Guimarães tira a equipe de quadra

Irritado com os erros de arbitragem na partida contra o Dentil Praia Clube, o técnico José Roberto Guimarães, do São Paulo/Barueri, pediu que sua jogadoras saíssem de quadra no final do quarto set. Com isso, acabou tomando um cartão vermelho, que definiu a vitória do time da casa em Uberlândia, pelas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei.

A vitória mineira na terça-feira à noite por 3 sets a 1, parciais de de 25/16, 25/23, 23/25 e 29-27, levou a equipe para a semifinal e eliminou o time paulista do torneio. Procurado nesta quarta-feira, o treinador bicampeão olímpico preferiu não se manifestar sobre o episódio, que considera superado. A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) também não se manifestou e aguardava o relatório do delegado e do árbitro da partida até a publicação desta reportagem.

No primeiro set, o São Paulo/Barueri não se encontrou, mas depois equilibrou a partida, perdeu por diferença mínima o segundo e ganhou o terceiro. No quarto set, quando estava 26 a 26, a arbitragem marcou toque no bloqueio de um ataque do Praia para fora. Zé Roberto ficou irritado. Na sequência, Lorenne empatou novamente em 27 a 27, mas as reclamações continuaram.

A arbitragem então deu cartão vermelho para Nyeme, marcando ponto para o time mineiro, que chegou a 28 a 27. Foi então que Zé Roberto pediu para suas jogadoras saírem da quadra, revoltado com a sequência de marcações do juiz principal Fernando de Souza. Então o árbitro deu cartão vermelho para o treinador, que continuou chateado com o que ocorreu.

Ao fim do jogo, o técnico do São Paulo/Barueri não quis falar sobre o episódio e apenas elogiou a luta de sua equipe contra um adversário favorito. "O Praia ganhou, foi melhor, vida que segue. Fomos eliminados e vamos pensar agora na Superliga. O que me deixa feliz é que o time conseguiu engrossar com o Praia, fazer um bom jogo aqui dentro."