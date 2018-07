Itália bate Bulgária e fica com 3.º lugar da Liga Mundial de vôlei

MAR DEL PLATA - A Itália venceu a Bulgária por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/21, 25/20, 21/25 e 15/7, neste domingo, em Mar del Plata, na Argentina, e conquistou o terceiro lugar da edição 2013 da Liga Mundial. O confronto serviu como preliminar da grande final da competição, marcada para acontecer ainda neste domingo, a partir das 20 horas, quando o Brasil enfrentará a Rússia na luta pelo seu décimo título da competição.

Vencedores neste domingo, os italianos foram derrotados pelos russos por 3 sets a 1, no último sábado, em uma das semifinais do torneio. Os búlgaros, por sua vez, caíram diante dos brasileiros, também por 3 a 1, no outro jogo que valeu vaga na decisão.

Com 29 pontos marcados, o italiano Luca Vettori foi o grande destaque deste primeiro confronto do dia em Mar del Plata. Ele foi o maior pontuador do duelo, que teve Todor Aleksiev, com 20 acertos, como quem mais marcou pelos búlgaros.

Já Tsvetan Sokolov, principal nome do vôlei de Bulgária, evoluiu um pouco em relação à exibição muito ruim que teve diante do Brasil. Desta vez, ele fez 14 pontos, apenas dois a menos do que Ivan Zaytsev, segundo maior pontuador italiano, com 16.