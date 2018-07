Itália derrota EUA na estreia da 3ª fase do Campeonato Mundial

A seleção italiana feminina de vôlei aproveitou o apoio da torcida para vencer sem dificuldade os Estados Unidos nesta quarta-feira. Pela primeira rodada do Grupo G, na terceira fase da competição, as donas da casa atropelaram as adversárias na cidade de Milão por 3 sets a 0, com parciais 25/23, 25/22 e 25/20.

O resultado deixa a Itália na ponta da chave, aproximando as donas da casa de uma vaga nas semifinais. Uma vitória sobre a Rússia na sexta-feira garante a equipe na próxima fase como primeira do grupo. Já os Estados Unidos precisam bater as russas nesta quinta para se manterem vivos no torneio.

Foi a segunda derrota seguida das norte-americanas, que haviam perdido no último domingo para o Brasil, pela segunda fase. Esta, aliás, é a primeira vez desde 1998 que o país perde jogos seguidos por 3 a 0 em Mundiais. Já a Itália tem a segunda melhor campanha do torneio, com apenas uma derrota, atrás apenas da seleção brasileira, que ainda não perdeu.