Itália derrota Holanda no Mundial de vôlei

Em partida bastante equilibrada, a Itália conseguiu a sua segunda vitória no Mundial de vôlei, disputado no Japão, ao derrotar a Holanda por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/21, 25/23, 26/28 e 15/12. O confronto foi válido pelo Grupo B, que também conta com o Brasil e é disputado em Hamamatsu.

Brasil e Itália somam duas vitórias e quatro pontos na chave, mas a liderança, por conta dos critérios de desempate, é das atuais campeãs olímpicas. Já as holandesas somam três pontos, com uma vitória e um empate, na terceira colocação e tentarão se reabilitar diante das brasileiras, no domingo, às 7 horas (horário de Brasília).

Anfitrião do Mundial de Vôlei, o Japão obteve a sua segunda vitória no Grupo A do torneio, disputado em Tóquio. Neste sábado, as asiáticas derrotaram o Peru por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/17, 22/25 e 25/14.