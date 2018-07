Itália e Bulgária vão sediar o Mundial Masculino de Vôlei de 2018

Com a decisão, esta será a terceira vez consecutiva que o Mundial Masculino de Vôlei vai ser disputado na Europa - a última edição do torneio, que envolveu 24 seleções no ano passado, foi disputada na Polônia.

De acordo com a FIVB, a decisão de realizar o Mundial em dois países atende ao plano do seu presidente, o brasileiro Ary Graça, de "promover a inovação e proporcionar novas oportunidades" no vôlei.

Sedes do próximo Mundial, Itália e Bulgária são separadas por cerca de 800 quilômetros. O tempo de voo entre as respectivas capitais, Roma e Sofia, é de cerca de uma hora e 40 minutos. Além do Mundial Masculino de 2018, a Itália também sediou a edição de 1978 da competição. Já a Bulgária organizou o torneio em 1970.

Com o anúncio, o Mundial de Vôlei será mais um evento internacional a ser realizado em solo búlgaro nos próximos anos. Na última terça-feira, Sofia foi anunciada como sede do Mundial de Ginástica de Trampolim de 2017 e do Mundial de Ginástica Rítmica de 2018.