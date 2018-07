Itália ganha e Brasil enfrenta a Bulgária na semifinal da Liga Mundial de vôlei

MAR DEL PLATA - Sem dar chance para o azar e mesmo com a torcida contra, em Mar del Plata, a seleção da Itália fez o seu papel e derrotou a Argentina por 3 sets a 1, nesta sexta-feira, no encerramento do Grupo D da fase final da Liga Mundial. O resultado definiu as semifinais da competição, que acontecerão neste sábado. O Brasil, que mais cedo derrotou o Canadá e ficou com a primeira colocação do Grupo E, enfrentará a Bulgária, a partir das 20 horas (de Brasília).

Com as parciais de 25/20, 23/25, 25/17 e 25/22, a Itália garantiu o primeiro lugar de sua chave, eliminando a Argentina, e terá a Rússia pela frente na primeira semifinal deste sábado, às 16h30. O duelo será uma repetição da fase de classificação. Pelo Grupo B, italianos e russos se enfrentaram duas vezes na cidade de Moscou. No primeiro jogo, vitória da Itália por 3 sets a 1. No dia seguinte, troco da Rússia com o triunfo por 3 a 2.

O mesmo acontece no confronto entre brasileiros e búlgaros. Na fase de classificação, pelo Grupo A, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time comandado pelo técnico Bernardinho mostrou superioridade e ganhou os dois jogos - ambos pelo placar de 3 sets a 1.