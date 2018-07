Itália será rival do Brasil na semifinal da Liga Mundial

A Itália garantiu sua vaga como líder do grupo, ao vencer a Austrália, e será a adversária da seleção brasileira masculina de vôlei na semifinal da Liga Mundial, neste sábado, em Florença. Enquanto isso, o outro finalista sairá do confronto entre Irã e Estados Unidos, que também se classificaram nesta sexta-feira.

O Brasil foi o único entre os seis participantes da fase final que conseguiu a classificação antecipada para as semifinais, ao vencer a Rússia na quinta-feira. Mas, com a derrota desta sexta para o Irã, por 3 sets a 1, a seleção brasileira terminou em segundo lugar no Grupo I, atrás justamente dos iranianos.

Assim, o Brasil enfrentará o primeiro colocado do Grupo H, que foi definido na outra partida desta sexta-feira. Jogando em casa, a Itália confirmou o favoritismo e ganhou da Austrália por 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/22 e 25/21. A seleção italiana, portanto, ficou na liderança da chave, eliminando os australianos - melhor para os Estados Unidos, que avançaram em segundo lugar e vão jogar com o Irã neste sábado.

Velhos rivais no vôlei masculino, Brasil e Itália são os maiores campeões da história da Liga Mundial - os brasileiros ganharam nove vezes, contra oito dos italianos. O confronto deste sábado será, inclusive, um tira-teima entre eles nesta edição da competição, depois de duas vitórias para cada lado em jogos da fase de classificação.