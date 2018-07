Itália vence Irã e garante o 3º lugar da Liga Mundial

A seleção italiana deu um prêmio de consolação ao seu torcedor na Liga Mundial. Em Florença, sede da fase final do torneio, a equipe assegurou a terceira colocação ao derrotar neste domingo o Irã por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22, em 1 hora e 24 minutos.

Anfitriã da fase final do Liga Mundial, a Itália tentava conquistar o título do torneio pela nona vez aproveitando o fator casa, mas acabou parando na seleção Brasileira nas semifinais, no último sábado. Mas ao menos conseguiu se reabilitar neste domingo, na disputa do terceiro lugar, repetindo a campanha do ano passado.

O italiano Ivan Zaytsev, que teve atuação apagada diante do Brasil, foi o principal destaque da disputa do terceiro lugar ao marcar 14 pontos. Além disso, o bloqueio fez a diferença para a Itália, com 12 pontos feito nesse fundamento, contra apenas cinco do Irã. Amir Ghafour fez oito pontos e foi o principal destaque iraniano no jogo.

Principal surpresa dessa edição da Liga Mundial, o Irã não conseguiu um lugar no pódio do torneio, mas mesmo assim tem muito a comemorar. Afinal, foi a primeira seleção asiática a terminar a competição entre as quatro primeiras colocadas.