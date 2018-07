Itália vence Porto Rico por 3 sets a 0 na estreia no Mundial de vôlei

Candidata ao título do Mundial Feminino de Vôlei, no Japão, a Itália estreou com uma vitória na competição. Nesta sexta-feira, na cidade de Hamamatsu, a equipe derrotou Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/11 e 25/18. A partida foi válida pelo Grupo B, que também conta com o Brasil.

No jogo mais equilibrado da primeira rodada, o Japão precisou de uma virada para superar a Polônia. As anfitriãs triunfaram por 3 sets a 2, com parciais de 26/28, 21/25, 25/20, 25/23 e 15/12, em partida válida pelo Grupo A e disputada na cidade de Tóquio.

Seleção tradicional, Cuba foi surpreendida e derrotada pela Croácia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 34/32 e 25/21, em Matsumoto, pelo Grupo C. A China também caiu na sua estreia. Pelo Grupo D, em Osaka, as asiáticas perderam por 3 sets a 1 para a Turquia, com parciais de 19/25, 25/14, 25/20 e 25/17.