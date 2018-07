Já campeão, vôlei feminino termina Sul-Americano invicto

ICA - Com o título já garantido, a seleção brasileira feminina de vôlei entrou em quadra neste domingo diante do Peru para cumprir tabela no Campeonato Sul-Americano, na cidade de Ica, casa do adversário. E as comandadas de José Roberto Guimarães se despediram da competição com mais uma vitória, a quinta em cinco jogos, após fazer 3 a 0 nas donas da casa, com parciais de 25/8, 25/17 e 25/8.

Grande favorito desde o início do torneio, o Brasil não decepcionou e atropelou todos seus adversários, acabando o torneio sem perder nenhum set, com 15 pontos, na liderança absoluta. O título veio no último sábado, com a vitória diante da Venezuela e a derrota peruana para a Argentina.

Com a conquista, o time brasileiro garantiu vaga na Copa dos Campeões, que acontecerá em novembro, no Japão, e no Mundial do ano que vem, na Itália. Argentina, Peru, Venezuela e Colômbia disputarão um torneio na Argentina, em outubro, para definir a outra vaga sul-americana para o Mundial.

A seleção é a maior vencedora da história do torneio, agora com 18 conquistas em 29 participações. Nas 11 vezes em que não foi campeã, a equipe ficou na segunda colocação. Somente em 1964 não disputou a competição.