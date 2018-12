Já classificadas, equipes do Brasil perdem no Mundial de Clubes de vôlei

Já classificadas para as semifinais, as equipes brasileiras foram derrotadas nesta sexta-feira na rodada final da fase de grupos do Mundial de Clubes de vôlei. Na cidade chinesa de Shaoxing, o Dentil/Praia Clube e o Minas Tênis Clube foram superados por rivais turcos, que são os favoritos a ficar com o título.

O Praia Clube, de Uberlândia (MG), foi o primeiro a entrar em quadra nesta sexta. A equipe convidada da organização e atual campeã da Superliga caiu diante do Eczacibasi Vitra Istanbul, de virada, pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 21/25, 11/25 e 21/25.

A central Ana Carolina e a oposta Nicole Fawcett foram os destaques da equipe do Brasil, com dez pontos cada. Mas a dupla acabou ofuscada pelos desempenhos decisivos de Jordan Larson, responsável por 23 pontos, e Tijana Boskovic, com 17.

Com o resultado, o time turco, que é comandado pelo técnico brasileiro Marco Aurélio Motta, chegou à terceira vitória em três jogos. Perdeu apenas um set, justamente para o Praia Clube, que veio a ficar em segundo na chave, com seis pontos. E as turcas garantiram a primeira colocação do Grupo B, com nove pontos.

Assim, o Eczacibasi assegurou o confronto com outro time brasileiro, na semifinal. O time da Turquia vai enfrentar o Minas neste sábado, às 10 horas (horário de Brasília).

O time brasileiro também encerrou sua participação na fase de grupos com derrota. Nesta sexta, foi batido pelo Vakifbank Istanbul por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 30/28 e 25/18. Ting Zhu, com 18 pontos, e Milena Rasic, com 12, foram as maiores pontuadoras do jogo, em favor da equipe turca. Pelo time do Brasil, Gabi Guimarães (14) e Bruna Honorio (9) foram os destaques.

Atual campeão mundial, o Vakifbank ficou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos, sem perder um set sequer. E o Minas terminou a fase de grupos na segunda colocação, com cinco. O Vakifbank vai duelar com o Praia Clube na primeira semifinal deste sábado, às 7 horas (de Brasília).