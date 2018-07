Já classificado, Brasil garante empenho na Liga Mundial Garantida por antecipação na fase final da Liga Mundial e disparado na liderança do Grupo A da competição, a seleção brasileira voltará a atuar pelo torneio neste final de semana. O Brasil enfrentará os Estados Unidos, no sábado e no domingo, no Maracanãzinho, no Rio, onde o técnico Bernardinho e os jogadores prometem que o time nacional não exibirá acomodação nestes dois confrontos.