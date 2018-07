Já classificado, Rio do Sul surpreende o Pinheiros em São Paulo

SÃO PAULO - A modesta equipe do Rio do Sul, que disputa a Superliga pela primeira vez, conseguiu uma valiosa vitória sobre o Pinheiros, em São Paulo, na rodada desta segunda-feira. O resultado não altera as posições das duas equipes na classificação. Agora com 22 pontos, o Pinheiros ocupa a sexta posição, ao passo que o time catarinense está em oitavo. Ambos os times já estão classificados para os play-offs. No entanto, Rio do Sul, com apenas uma vitória a mais do que o time paulista, pode ultrapassá-lo e conseguir um cruzamento mais favorável no mata-mata.

A ponteira Neneca, do Rio do Sul, mais uma vez se destacou, e foi a maior pontuadora do jogo, com 27 pontos.

“Estou muito feliz por ter vencido a partida. O objetivo é sempre ajudar o time, e graças às meninas eu consegui ganhar o Troféu VivaVôlei. Treino para evoluir cada vez mais. O nosso intuito é continuar trabalhando forte para alcançar a sétima colocação. Foi uma vitória importantíssima para a gente”, disse Neneca.

A importância da vitória do Rio do Sul foi realçada pelos desfalques de Wime e Ananda.

Na próxima rodada, a última da fase classificatória, Rio do Sul receberá o Praia Clube, de Uberlândia, a partir das 21h de sexta-feira. No mesmo dia e horário, o Pinheiros enfrenta o São Bernardo.