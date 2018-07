Já classificado, Vôlei Futuro perde na última rodada Com a vaga garantida por antecipação para a final do Torneio Internacional de Vôlei, a equipe brasileira do Vôlei Futuro poupou as jogadoras titulares no último jogo da fase de classificação da competição, que acontece na Basileia, na Suíça. E, com um time reserva, acabou perdendo nesta quarta-feira para o polonês Atom Trefl Sopot por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/16.