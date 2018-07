Já eliminado, Brasil vence no Torneio de Montreux Após ser eliminada na sexta-feira, por causa da combinação de resultados, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu neste sábado a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/16 e 27/25, no Torneio de Montreux, na Suíça. Monique foi a maior pontuadora do Brasil, com 21 acertos.